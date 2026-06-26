Kaymus Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Kaymus Resources lud am 25.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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