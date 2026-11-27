Kaymus Resources hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,040 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kaymus Resources 0,100 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 0,01 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,01 Millionen CAD.

Redaktion Finanzen.net