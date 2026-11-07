Kayne Anderson BDC,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kayne Anderson BDC, in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 44,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 61,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kayne Anderson BDC, 0,350 USD je Aktie verdient.

Kayne Anderson BDC, hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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