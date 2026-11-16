Kaynes Technology India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

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Kaynes Technology India präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,76 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,56 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 9,53 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kaynes Technology India 9,06 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net