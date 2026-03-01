Kazimir: Frühere EZB-Zinserhöhungen wg Inflationsrisiken möglich - Agentur

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir ihr Geldpolitik früher als bisher angenommen straffen. "Der Iran-Krieg und seine Auswirkungen auf die Inflation bergen das Risiko, dass die EZB die Leitzinsen früher als erwartet anheben muss", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zwar befinde sich die EZB immer noch in einer "guten Position", und bei der Sitzung in der kommenden Woche bestehe kein Handlungsbedarf, doch befürchtet Kazimir, dass die Erinnerungen an den Inflationsschock von 2022 die Hemmschwelle für Unternehmen, Preise zu erhöhen, und für Verbraucher, höhere Löhne zu fordern, gesenkt haben. Aufwärtsrisiken dominierten eindeutig den Ausblick, sagte er.

"Vorerst müssen wir Ruhe bewahren", auch wenn er sagen würde, dass eine Reaktion der EZB möglicherweise näher sei als viele Leute dächten. "Ich möchte nicht über April oder Juni spekulieren. Aber wir werden bereit sein zu handeln, falls nötig", fügte er hinzu.

ESTR-Forwards preisen für nächste Woche zu über 90 Prozent einen unveränderten Einlagensatz von 2,00 Prozent ein. Für Juni ist eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu 54 Prozent eingepreist und für Juli zu 62 Prozent.

