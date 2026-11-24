KazTransOil JSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KazTransOil JSC lud am 23.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 58,00 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal waren 46,00 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 99,57 Milliarden KZT vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KazTransOil JSC 91,00 Milliarden KZT umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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