KB Home stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KB Home lud am 23.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,11 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net