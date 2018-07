KBA ermittelt auch bei Opel wegen Diesel-Betrugsverdacht - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch Opel ist laut einem Zeitungsbericht in den Verdacht geraten, beim Diesel die Abgaswerte manipuliert zu haben. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe in den vergangenen Monaten belastbare Hinweise gefunden, wonach der Autohersteller bei bestimmten Fahrzeugen die Abgasnachbehandlung aus technisch nicht erklärbaren Gründen während der Fahrt komplett abschaltet, berichtet die Bild am Sonntag (Bams).

Betroffen sind laut Bams weltweit 60.000 Dieselfahrzeuge der Modelle Cascada, Insigna und Zafira mit der Abgasnorm 6 - davon 10.000 Autos aus Deutschland. Die aktuelle Produktion sei aber nicht betroffen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Die verdächtigen Fahrzeuge sollen die Grenzwerte für Stickoxide (NOx) um mehr als das 10-fache überschritten haben. In dieser Woche habe das KBA Opel über den Verdacht informiert und zur Stellungnahme aufgefordert. Dafür habe der Hersteller nun zwei Wochen Zeit.

Ein Opel-Sprecher wollte den Bericht nicht umgehend kommentieren. Beim KBA war am Freitagabend niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

