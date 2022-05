KBA: Immer mehr Autofahrer steigen auf alternative Antriebe um

FRANKFURT (Dow Jones)--Immer mehr Autofahrer steigen in Deutschland beim Kauf eines Neuwagens auf alternative Antriebsarten um. Von Januar bis April kletterte der Anteil alternativer Antriebe, also vollelektrisch (BEV), Hybrid, Brennstoffzelle, Gas oder Wasserstoff, laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) um 17,4 Prozent. Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen erreichte damit einen Anteil von 44,5 Prozent.

Auf Neuwagen mit einem Elektroantrieb (BEV, Plug-In oder Brennstoffzelle) entfielen den weiteren Angaben zufolge 24,2 Prozent (+10,5) Prozent knapp ein Viertel aller Neuzulassungen.

Bei den alternativ angetriebenen Pkw deutscher Marken lag Audi innerhalb seiner Neuwagenflotte mit einem Anteil von 69,9 (+2,9) Prozent weiterhin vorn, wie das KBA weiter mitteilte. Knapp dahinter konnte BMW innerhalb seiner Neuwagenflotte einen Anteil von 65,1 (+16,3) Prozent erzielen, gefolgt von Mercedes (+34,8 Prozent) mit einem Neuzulassungsanteil von 53,5 Prozent.

