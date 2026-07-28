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KBA lässt 2025 rund 1,78 Millionen Fahrzeuge zurückrufen

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BERLIN (dpa-AFX) - Rund 1,78 Millionen Fahrzeuge sind im vergangenen Jahr nach Prüfungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wegen verschiedener Mängel zurückgerufen worden. Das waren 37 Prozent weniger als ein Jahr davor, wie aus dem Marktüberwachungsbericht des KBA hervorgeht. Etwa 74.000 Fahrzeuge wurden demnach 2025 außer Betrieb gesetzt - 2024 waren es noch circa 155.000.

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Als Marktüberwachungsbehörde prüft das KBA unter anderem Kraftfahrzeuge, Anhänger, Systeme und einzelne Bauteile. Stellt das KBA fest, dass Produkte nicht den Anforderungen entsprechen, ergreift es Maßnahmen wie zum Beispiel die Initiierung von Rückrufen und öffentlichen Warnungen./nif/DP/mis

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28.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
28.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.