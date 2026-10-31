Kbank Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Kbank Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 103,65 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 48,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 323,32 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360,24 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net