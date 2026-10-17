KDJ Holidayscapes Resorts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KDJ Holidayscapes Resorts gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 1,00 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,880 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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