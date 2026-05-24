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KDJ Holidayscapes Resorts öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KDJ Holidayscapes Resorts lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,24 INR gegenüber -1,860 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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