KDJ Holidayscapes Resorts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KDJ Holidayscapes Resorts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

KDJ Holidayscapes Resorts hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,32 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -14690,560 INR je Aktie gewesen.

KDJ Holidayscapes Resorts hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 12,940 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -14710,520 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net