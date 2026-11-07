Keel Infrastructure: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Keel Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 59,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keel Infrastructure -0,070 USD je Aktie generiert.

Keel Infrastructure hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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