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Keel Infrastructure: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Keel Infrastructure Corporation Registered Shs
1.63 EUR -0.08 EUR -4.91 %
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Keel Infrastructure hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keel Infrastructure -0,070 USD je Aktie generiert.

Keel Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 59,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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