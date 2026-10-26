Siemens Energy-Aktie erholt sich: Trägt die Gegenbewegung ohne Neuigkeit?

Kein Auslöser aus dem Haus

26.10.26 15:19 Uhr

Die Siemens Energy-Aktie dreht nach dem Ausverkauf deutlich ins Plus, doch ohne Neuigkeit aus dem Konzern: Was entscheidet, ob die Erholung Bestand hat?

• Analysten sehen erhebliches Kurssteigerungspotenzial, warnen jedoch vor möglichen Grenzen bei Margen und der kurzfristigen Schwankungsanfälligkeit, die vor allem durch die Stimmung im Tech-Sektor beeinflusst wird.

• Siemens Energy profitiert derzeit von einer positiven Stimmung im Tech-Sektor, obwohl keine unternehmensspezifischen Nachrichten vorliegen, was die Aktie kurzfristig steigen lässt.

Tech-Umfeld statt einer Firmenmeldung treibt die Gegenbewegung

Aktienrückkäufe laufen weiter, bisher zu deutlich höheren Kursen

Zahlen großer Technologiekonzerne setzen die nächsten Marken

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Die Siemens Energy-Aktie zieht derzeit nach einem deutlichen Rückgang wieder kräftig an und hat zeitweise sogar den DAX angeführt. Im XETRA-Handel steht das Papier zeitweise bei 122,44 Euro, ein Plus von rund 3,17 Prozent. Eine Unternehmensmeldung steckt nicht dahinter. Vielmehr folgt die Bewegung dem Tech-Umfeld, und die anstehenden Berichte großer Technologiekonzerne zeigen, ob sie hält.

Umfeld statt Unternehmensnews

Auslöser der Erholung sind wohl Schnäppchenjäger und gleichzeitig steigende Tech-Werte wie Infineon, Siltronic und SUSS MicroTec.

Der Kursrückgang davor ging auf Sorgen über zu hohe KI-Ausgaben zurück, ausgelöst durch Zahlen von Meta und Aussagen zu sehr hohen KI-Ausgaben. Danach folgte an der Wall Street ein Ausverkauf der Tech-Aktien.

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Siemens Energy liefert Netz- und Gastechnik und profitiert vom Energiehunger durch KI und Rechenzentren. Genau diese Korrelation belastete die Aktie aber zuletzt. Barclays-Analyst George Featherstone verwies jüngst in einer Studie auf Anzeichen, dass die Preismacht der Rechenzentrumsausrüster an Grenzen stoße; genannt wurden Siemens Energy, Siemens, ABB und Schneider Electric.

Die Aktie hängt damit stärker an der Stimmung rund um KI-Investitionen als an eigenen Nachrichten.

Siemens Energy meldet starke operative Zahlen

Das Geschäft läuft unabhängig vom Kurs. Wie das Unternehmen am Anfang August mitteilte, erreichte der Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal mit 17,9 Milliarden Euro einen Rekord. Der Gewinn vor Sondereffekten stieg auf 1,623 Milliarden Euro, nach 497 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

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Siemens Gamesa schrieb erstmals seit dem Geschäftsjahr 2022 wieder ein positives Quartalsergebnis. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Siemens Energy und erwartet die Marge vor Sondereffekten in der Spanne von 10 bis 12 Prozent. CEO Christian Bruch sagte, die globale Stromnachfrage und damit die Nachfrage nach den Produkten bleibe stark.

Operativ widerspricht damit wenig dem Bild eines Konzerns, der vom Strombedarf profitiert.

Rückkauf und Analystenbild zu Siemens Energy

Siemens Energy plant laut IR-Seite bis Ende des Geschäftsjahres 2028 Rückkäufe von bis zu 6 Milliarden Euro, die dritte Tranche von bis zu 2 Milliarden Euro läuft seit dem 24. September. Die ersten beiden Tranchen sind abgeschlossen. Im Rahmen der dritten Tranche kaufte das Unternehmen bisher Aktien für rund 457,0 Millionen Euro, im Schnitt zu rund 141,97 Euro.

Die bisherigen Käufe liegen also über dem aktuellen Kurs, und das Programm läuft weiter.

Im aktuellen TipRanks-Analystenkonsens lautet das Urteil Strong Buy, wobei acht von zehn Analysten Buy vergeben. Das mittlere Kursziel beträgt 212,14 Euro, die Spanne reicht von 195 bis 250 Euro. Die Kursziele liegen damit weit über dem XETRA-Kurs.

Als Nächstes zeigen die Berichte von Alphabet und Microsoft am 28. Oktober sowie von Amazon, Intel und SanDisk am 29. Oktober, ob die Tech-Erholung trägt. Dies könnte zu einem Test für die Nachhaltigkeit der Gegenbewegung werden. Den Abschluss bildet der Termin am 11. November, an dem Siemens Energy laut Kalender vorläufig die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 vorlegt; das Unternehmen hat den Termin bisher nicht bestätigt.

Wichtiger Unterschied für Anleger

Für Anleger ist bei Siemens Energy derzeit vor allem die Unterscheidung zwischen kurzfristiger Kursbewegung und operativer Entwicklung wichtig. Die heutige Erholung beruht nicht auf neuen Unternehmensnachrichten, sondern folgt der Stimmung im Tech-Sektor. Damit kann sie ebenso schnell wieder kippen, wenn die Berichte von Alphabet und Co. in dieser Woche neue Zweifel an den KI-Investitionen wecken. Wer kurzfristig handelt, sollte sich bewusst sein, dass die Aktie in den kommenden Tagen eher als Stimmungsbarometer für den KI-Infrastrukturausbau funktioniert als nach eigenen Fundamentaldaten. Ein Einstieg unmittelbar vor diesen Terminen ist daher mit erhöhtem Schwankungsrisiko verbunden, das sich auch in die positive Richtung entladen kann, falls die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionspläne bestätigen.

Langfristig orientierte Anleger finden in den Zahlen dagegen wenig, was gegen die Investmentthese spricht. Der Rekordauftragseingang von 17,9 Milliarden Euro im dritten Geschäftsquartal, der deutlich gestiegene Gewinn und die erstmals seit Jahren positive Quartalszahl bei Siemens Gamesa zeigen, dass das Geschäft auf breiter Basis läuft. Hinzu kommt der laufende Aktienrückkauf: Von den bis zu 2 Milliarden Euro der Tranche sind zudem erst rund 457 Millionen Euro investiert, sodass das Programm weiterhin eine stützende Nachfrage liefert. Ernst nehmen sollten Anleger allerdings den Hinweis von Barclays-Analyst George Featherstone auf eine mögliche Grenze der Preismacht bei Rechenzentrumsausrüstern. Sollte sich das bestätigen, könnte die bisher starke Margenentwicklung an Dynamik verlieren.

Mit Blick auf die Bewertung signalisieren die Analysten deutliches Potenzial: Das mittlere Kursziel von 212,14 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Kurs, und selbst das niedrigste Ziel von 195 Euro würde noch einen kräftigen Aufschlag bedeuten. Solche Abstände sollten Anleger jedoch nicht als Garantie verstehen, denn sie spiegeln vor allem Erwartungen wider, die vor der jüngsten Neubewertung der KI-Ausgaben formuliert wurden. Ein schrittweiser Positionsaufbau erscheint daher sinnvoller als ein Einstieg in einem Zug, etwa mit einer ersten Tranche nach den Tech-Zahlen dieser Woche und einer weiteren nach den Jahreszahlen, die laut Kalender am 11. November erwartet werden. Dort dürften der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und Aussagen zur Preisentwicklung im Netzgeschäft zeigen, ob die Sorgen über die Preismacht berechtigt sind. Wer bereits investiert ist, hat angesichts der intakten operativen Entwicklung wenig Grund, wegen der jüngsten Schwankungen überstürzt zu verkaufen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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