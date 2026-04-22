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Kein deal

Aktien nach geplatzten Fusionsplänen tiefer: Pernod Ricard und Brown-Forman finden keine Einigung

29.04.26 09:22 Uhr
Milliarden-Deal geplatzt: Pernod Ricard lässt Brown-Forman fallen - Aktien unter Druck | finanzen.net

Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat die Fusionsgespräche mit dem Jack-Daniel's-Hersteller Brown-Forman beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brown-Forman Corp. (B)
22,36 EUR -0,90 EUR -3,87%
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Pernod Ricard S.A.
62,30 EUR -2,72 EUR -4,18%
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Pernod Ricard und Brown-Forman konnten keine Einigung über die Bedingungen erzielen, hieß es. Im März hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass sie sich in Gesprächen über einen Zusammenschluss befinden. In der Zwischenzeit hatte Sazerac ein Angebot in29.04.2026 Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Brown-Forman unterbreitet.

Die Aktie von Pernod Ricard verliert in Paris zeitweise 0,56 Prozent auf 63,86 Euro, für Brown-Forman ging es nachbörslich an der NYSE 6,44 Prozent auf 26,57 US-Dollar abwärts.

DOW JONES

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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24.02.2026Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
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18.03.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2026Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
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