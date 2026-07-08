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Danone-Aktie tiefer: Britische Wettbewerbsbehörde prüft geplante Huel-Übernahme

Danone-Aktie tiefer: Britische Wettbewerbsbehörde prüft geplante Huel-Übernahme

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat eine erste Fusionsprüfung der geplanten 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des britischen Unternehmens Huel durch Danone eingeleitet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
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Damit soll untersucht werden, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde.

Danone, der französische Lebensmittelkonzern hinter Activia-Joghurt und Evian-Wasser, hatte Anfang dieses Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzenbasiertem Lebensmittelpulver und Mahlzeitenersatzgetränken zu kaufen.

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Die britische Competition and Markets Authority (CMA) teilte am Mittwoch mit, dass sie eine Frist bis zum 11. September für ihre Phase-1-Entscheidung zu der Untersuchung festgelegt habe. Diese wird bestimmen, ob die geplante Fusion an eine tiefergehende Phase-2-Untersuchung verwiesen wird.

Die CMA hatte im Mai eine erste Informationsbeschaffung eingeleitet. Dabei forderte sie interessierte Parteien auf, erste Stellungnahmen zu den Auswirkungen der Transaktion auf den Wettbewerb in Großbritannien abzugeben.

Im Pariser Handel am Mittwoch verliert die Danone-Aktie stellenweise 0,92 Prozent auf 71,92 Euro.

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DJG/DJN/uxd/brb

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.07.26 Danone Overweight Barclays Capital
03.07.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
29.06.26 Danone Buy UBS AG
29.06.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.