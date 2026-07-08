Danone-Aktie tiefer: Britische Wettbewerbsbehörde prüft geplante Huel-Übernahme
Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat eine erste Fusionsprüfung der geplanten 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des britischen Unternehmens Huel durch Danone eingeleitet.
Werte in diesem Artikel
Damit soll untersucht werden, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde.
Danone, der französische Lebensmittelkonzern hinter Activia-Joghurt und Evian-Wasser, hatte Anfang dieses Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzenbasiertem Lebensmittelpulver und Mahlzeitenersatzgetränken zu kaufen.
Die britische Competition and Markets Authority (CMA) teilte am Mittwoch mit, dass sie eine Frist bis zum 11. September für ihre Phase-1-Entscheidung zu der Untersuchung festgelegt habe. Diese wird bestimmen, ob die geplante Fusion an eine tiefergehende Phase-2-Untersuchung verwiesen wird.
Die CMA hatte im Mai eine erste Informationsbeschaffung eingeleitet. Dabei forderte sie interessierte Parteien auf, erste Stellungnahmen zu den Auswirkungen der Transaktion auf den Wettbewerb in Großbritannien abzugeben.
Im Pariser Handel am Mittwoch verliert die Danone-Aktie stellenweise 0,92 Prozent auf 71,92 Euro.
DJG/DJN/uxd/brb
Von Dominic Chopping
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com
Aktuelle Danone Aktie News
Danone Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.