Kein einziges Wind-Gebot mehr auf Ökostrom-Ausschreibungen

BERLIN (Dow Jones)--In der jüngsten Ausschreibungsrunde für Erneuerbare Energien hat es kein einziges Gebot mehr für Windkraft an Land gegeben. Stattdessen sind in der gemeinsamen Ausschreibung für Solar und Wind zum 1. November nur noch Photovoltaik-Projekte angemeldet worden, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Hier sei die ausgeschriebene Menge von 200.000 Kilowatt mit 514.015 gebotenen Kilowatt in 103 Projekten sogar deutlich überzeichnet gewesen. Insgesamt genehmigte die Regulierungsbehörde 37 Solaranlagen mit einer Leistung von 202.593 Kilowatt.

Die Entwicklung sei "nicht wirklich überraschend", sagte der Pressesprecher der Bundesnetzagentur, Fiete Wulff. Interessenten im Bereich Windenergie an Land hätten zuletzt statt an der Gemeinschaftsausschreibung eher an der separaten Wind-Ausschreibung teilgenommen, bei der sie dann auch zum Zuge kämen. Der schleppende Ausbau der Windenergie an Land aufgrund von langwierigen Genehmigungs-, Planungs- und Gerichtsverfahren beschäftigt derzeit auch die Politik.

Bei der Solarenergie waren mehr als die Hälfte der genehmigten Projekte in Bayern (20), gefolgt von Rheinland-Pfalz (5), Schleswig-Holstein (4) und fünf weiteren Bundesländern. Im Durchschnitt lag der Zuschlagswert bei 5,40 Cent pro Kilowattstunde. Das waren 26 Cent weniger als noch in der vorherigen Ausschreibungsrunde im April.

In einer separaten Runde wurden auch Biomasseanlagen im Volumen von 133.293 Kilowatt ausgeschrieben. Laut Bundesnetzagentur gingen knapp dreimal mehr Gebote ein als im Frühjahr (76.803 Kilowatt). Genehmigt wurden 50 Projekte mit einem Volumen von 56.725 Kilowatt, darunter eine Neuanlage. Die Zuschlagswerte lagen zwischen 9,35 und 16,56 Cent pro Kilowattstunde. Die nächste Ausschreibung für Solar und Wind an Land ist der 1. Dezember, für Biomasse der 1. April 2020.

November 25, 2019 07:24 ET (12:24 GMT)