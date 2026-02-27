DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.319 -0,7%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Kein Flugverkehr nach Nahost vom Flughafen BER

01.03.26 12:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der militärischen Eskalation in Nahost gibt es derzeit weder Abflüge noch Ankünfte vom Flughafen BER in und aus Ländern der Region. Das betreffe die Ziele Tel Aviv, Dubai, Dschidda und Doha, sagte ein BER-Sprecher. Die Fluggesellschaften hätten alle Verbindungen bis mindestens Montagvormittag abgesagt. Betroffene Passagiere sollten sich über die Webseiten ihrer Fluglinien informieren.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen koordinierte Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran griff im Gegenzug mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion an. Die israelische Armee hat dabei nach eigenen Angaben Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet./ane/DP/zb