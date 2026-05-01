DAX24.291 -0,2%Est505.887 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +2,8%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.906 -1,3%Euro1,1775 ±0,0%Öl103,8 +3,6%Gold4.677 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX etwas leichter -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Barrick Mining, Moderna, SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Was sind Frontier Markets ETFs? Die vergessenen Märkte jenseits von DAX und Schwellenländern Was sind Frontier Markets ETFs? Die vergessenen Märkte jenseits von DAX und Schwellenländern
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kein Fortschritt bei Frauenanteil in Dax-Aufsichtsräten

11.05.26 12:20 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Frauenanteil in den DAX-Aufsichtsräten stagniert auf der Kapitalseite. Zwar geht es mit der aktuellen Runde der Hauptversammlungen leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 38,3 Prozent nach oben, wie eine Auswertung der Personalberatung Russell Reynolds ergab. Bei den neu gewählten Vertretern liegt der Anteil mit 32 Prozent aber so tief wie noch nie in diesem Jahrzehnt.

Bis 2024 war der Anteil der Frauen 15 Jahre lang kontinuierlich gewachsen - von 7 bis auf mehr als 40 Prozent. Ein Grund für die aktuelle Schwäche könnte sein, dass Frauen tendenziell kürzer in den Gremien bleiben. Betrachtet man, wie lange Aufsichtsräte, die dieses Jahr ausschieden oder noch ausscheiden, in den Gremien waren, sind es bei Frauen nur 5,4 Jahre, bei Männern aber 9,5.

"Das zweite Jahr in Folge gab es keinen Fortschritt auf dem vor kurzem noch sicher geglaubten Weg hin zur Parität - und das gegen den europäischen Trend", sagt Jens-Thomas Pietralla von Russell Reynolds. Zudem hinke auch die Besetzung zentraler Machtpositionen weiterhin deutlich hinterher. "Das ist in Summe keine gute Entwicklung".

Vergangene Ungleichheit schafft neue

Ein Grund könnte in vergangener Ungleichheit liegen: Angesichts der unsicheren Zeiten würden Kandidaten bevorzugt, die Vorstandsvorsitzende waren, sagt Pietralla. "Da in der Vergangenheit kaum Frauen an der Spitze von Dax-Unternehmen standen, ist der Pool an weiblichen Kandidaten mit dieser Erfahrung zwangsläufig viel kleiner, was Frauen benachteiligt."

Zumindest an der Spitze der Aufsichtsräte geht es aber etwas bergauf. Seit Sabrina Soussan vor wenigen Tagen bei Continental diese Position übernommen hat, werden der Studie zufolge fünf der Gremien von Frauen geführt. Und wenn Amparo Moraleda im Oktober 2026 René Obermann an der Spitze des Aufsichtsrats von Airbus (Airbus SE) ablöse, steige der Anteil sogar auf 15 Prozent./ruc/DP/mis