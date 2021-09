Seriös statt spektakulär: BVB auch ohne Haaland erfolgreich

"Es war sicher kein Highlight-Fußball. Aber das Zu-Null tut richtig gut. Wir haben das sauber zu Ende gespielt, was uns ja oft so nicht gelingt", lobte Sportdirektor Michael Zorc nach dem schmucklosen 1:0 (1:0) über Sporting Lissabon. Die erste Partie des Teams ohne Gegentor seit Anfang August stellte auch Abwehrchef Mats Hummels zufrieden: "Wir haben alles reingeworfen. Und dann gewinnt man auch mal ein Spiel 1:0 - ohne zu glänzen. Das war von uns heute sehr seriös."

Ohne den noch immer verletzten Torgaranten Erling Haaland mangelte es am Dienstagabend zwar wie schon beim 0:1 drei Tage zuvor in Mönchengladbach erneut an offensiver Wucht, aber ausnahmsweise nicht an defensiver Stabilität. Weil die Borussia keine große Torchancen des Gegners zuließ, gelang der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel, mit dem der Rang in der Gruppe C hinter dem punktgleichen Spitzenreiter aus Amsterdam gefestigt wurde. "Wir wollten den Auswärtssieg gegen Istanbul vergolden. Es ist mir völlig egal, ob wir einen oder 100 Torschüsse haben. Wichtig ist, dass wir solch ein Spiel gewinnen", kommentierte Kapitän Marco Reus bei Amazon Prime.

In Abwesenheit von Haaland schlüpfte Donyell Malen in die Rolle des Matchwinners. Nach bisher überschaubaren Leistungen im BVB-Trikot gelang dem gut 30 Millionen Euro teuren und 22 Jahre alte Neuzugang aus Eindhoven der erste Treffer (37. Minute) für seinen neuen Club. Trainer Marco Rose hofft, dass Malen damit Fortschritte macht: "Hoffentlich bedeutet das für ihn, dass er viel Vertrauen mitnimmt. Er hat in jeden Spiel gute Aktionen. Jetzt versuchen wir, mehr Konstanz rein zu kriegen."

Dennoch sehnen alle Beteiligten das schnelle Comeback von Haaland herbei - möglichst schon am Samstag gegen Augsburg. "Natürlich merken wir, dass Erling fehlt. Da müssen wir uns ein wenig neu erfinden. Wir wünschen, dass er schnell zurückkommt und das Ei in seinem Oberschenkel verschwindet", sagte Rose.

Dortmunder Dahoud womöglich mit Innenbandverletzung

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud hat im Champions-League-Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon (1:0) womöglich eine Innenbandverletzung erlitten. "Mo hat schon eine Selbstdiagnose gestellt, aber darauf vertrauen wir nicht. Wir werden ihn noch untersuchen, aber das Innenband tut weh", sagte Trainer Marco Rose beim Streamingdienst Amazon Prime Video. Dahoud war bereits nach drei Minuten vom Platz gehumpelt.

Für das Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) ist Dahoud aber ohnehin kein Thema, da er im letzten Spiel bei Borussia Mönchengladbach (0:1) eine Gelb-Rote Karte gesehen hatte und daher gesperrt ist. Dafür könnte Emre Can zurückkehren, wie Rose betonte: "Emre sieht ganz gut aus. Er hat schon ein, zwei Einheiten mitgemacht. Richtung Wochenende haben wir ihn möglicherweise wieder dabei."

Nach Fan-Kritik: BVB wieder mit sichtbarem Wappen auf dem Trikot

Nach der massiven Kritik der eigenen Fans ist bei Borussia Dortmund im zweiten Champions-League-Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag das Vereinslogo auf dem Trikot wieder gut sichtbar gewesen. Beim Auftaktspiel in der Königsklasse bei Besiktas Istanbul hatte es noch großen Wirbel um das Cup-Trikot von Ausrüster PUMA gegeben. So war auf dem Jersey das Wappen kaum sichtbar und nur als eine Art Wasserzeichen zu sehen gewesen. Puma hatte sich anschließend für den Ärger entschuldigt.

