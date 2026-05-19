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Kein Kaufangebot

Kein Deal? Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück - Aktien uneinheitlich

20.05.26 11:01 Uhr
Kein Ströer-Kauf? NYSE-Aktie Blackstone beendet offenbar Gespräche | finanzen.net

Blackstone hat laut einem Agenturbericht kein Interesse an einer Übernahme des Außenwerbers Ströer.

Werte in diesem Artikel
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Ströer SE & Co. KGaA
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Wie Bloomberg berichtet, hat sich der US-Finanzinvestor aus einer Investorengruppe mit I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme des MDAX-Konzerns in Erwägung gezogen hat.

Das Konsortium hatte erwogen, rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer zu bieten, wie die Agentur Anfang des Monats berichtet hatte. I Squared prüfe nun die nächsten Schritte.

Ein Sprecher von Ströer lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab, ebenso Blackstone. I Squared kommentierte den Sachverhalt laut Bloomberg ebenfalls nicht.

Die Ströer-Aktie, die am Dienstag knapp 11 Prozent verloren hat steigt am Mittwoch via XETRA zeitweise um 0,58 Prozent auf 34,70 Euro.

Die Blackstone-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel vorbörslich zeitweise 0,21 Prozent leichter bei 114,02 US-Dollar.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

In eigener Sache

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Bildquellen: STRÖER, John Hanson Pye, Shutterstock.com

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13.05.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.05.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
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10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
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