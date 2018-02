Infineon kauft dänischen Audio-Spezialisten

Merus Audio ist mit einem Portfolio an kompakten Class-D-Audioverstärkern am Markt, die wegen ihres hohen Wirkungsgrades bei zugleich geringem Energieverbrauch unter anderem in internetfähigen und akkubetriebenen Aktivlautsprechern eingesetzt werden.

Die patentierte Technologie der Firma aus Kopenhagen verbindet längere Batterielaufzeiten mit einer verbesserten Klangqualität. In der Kombination ist dies für den Erfolg von sogenannten Smart Speakern entscheidend, dessen jährliches Marktwachstum die Analysten von SAR Insight bis 2022 auf 55 Prozent schätzt.

"Dieses Investment ermöglicht uns, Kunden eine voll integrierte Systemlösung für Smart Speaker anzubieten", sagte Andreas Urschitz, Chef der Sparte Power Management & Multimarket, in die Merus Audio vollständig integriert werden soll. Einen Kaufpreis nannte Infineon nicht. Zur Klasse der Smart Speaker gehören der Alexa von Amazon, der HomePod von Apple und Google-Home. Sie wolle Merus künftig als Kunden adressieren, sagte ein Sprecher von Infineon.

Die Technik zielt aber auch auf batteriebetriebe Lautsprecher wie die von Sonos oder Bose sowie HiFi-Systeme für sogenannte Home Theater Systems. Mittelfristig will Infineon die Bauteile von Merus auch selbst produzieren.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Infineon, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images, 360b / Shutterstock.com