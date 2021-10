LEONI-Aktie vorbörslich kräftig: LEONI steht kurz vor Verkauf einer Randsparte

Das Unternehmen stehe kurz vor einer bindenden Vereinbarung über den Verkauf der Sparte Industrial Solutions an den US-Konzern Bizlink. Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt des Bizlink-Boards, teilte LEONI am Freitag in Nürnberg mit. Die zum Verkauf vorgesehenen Aktivitäten, die nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören, werden den Angaben zufolge mit rund 450 Millionen Euro bewertet und erzielten im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro.

"Der erwartete Mittelzufluss nach Abzug unter anderem von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten liegt bei mehr als 300 Millionen Euro und soll zur Stärkung der Liquidität eingesetzt werden", hieß es weiter. Die Transaktion würde damit dazu beitragen, die finanzielle Stabilität von LEONI deutlich zu verbessern. Ein Verkauf würde den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 200 Millionen Euro steigern. Neben dem Board des Käufers müssten noch die Banken von LEONI zustimmen. Ein Vollzug der Transaktion wird Anfang 2022 erwartet.

So reagiert die LEONI-Aktie

LEONI-Anleger haben vorbörslich am Freitag die Aussicht auf den Verkauf einer schon länger angebotenen Randsparte mit hohen Kursaufschlägen quittiert. Die Papiere des Kabel- und Bordnetzspezialisten zogen auf der Handelsplattform Tradegate um rund vier Prozent im Vergleich zum XETRA-Schluss an. Damit trotzten die Papiere in einem schwachen Markt auch einer Kurszielsenkung durch die Deutsche Bank.

Seitdem der Kurs im August auf ein Hoch seit Mai 2019 geklettert war, ging es nahezu ungebrochen abwärts.

LEONI steht nach eigenen Angaben kurz vor einer bindenden Vereinbarung über den Verkauf der Sparte Industrial Solutions an den US-Konzern Bizlink. Am Markt gab es am Freitag viel Lob. Der Verkauf sei sehr gut für den Barmittelfluss, sagte ein Händler. LEONI rechnet mit einem Mittelzufluss von mehr als 300 Millionen Euro nach Abzug unter anderem von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten und will mit den Geldern die eigene Liquidität stärken.

