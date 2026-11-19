Kein neues Angebot

BASF gibt seine Bemühungen um eine Übernahme von Evonik Industries angesichts der ablehnenden Haltung des Essener Spezialchemikonzerns auf.

Der Chemieriese aus Ludwigshafen erklärte, der Vorstand von Evonik habe bislang einen substanziellen Austausch abgelehnt, obwohl BASF signalisiert habe, zu einer weiteren moderaten Erhöhung ihres Angebots bereit zu sein.

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Überdies rechtfertigten der Geschäftsausblick von Evonik und die damit verbundene Risiken keine höhere Bewertung für das MDAX-Unternehmen.

Im XETRA-Handel notiert die BASF-Aktie zeitweise 1,88 Prozent höher bei 52,15 Euro. Die Evonik-Aktie sackt derweil 18,37 Prozent auf 17,78 Euro ab.

BASF hatte im September ein erstes informelles Gebot nach Essen übermittelt und dieses im Oktober auf rund 11,2 Milliarden Euro aufgestockt. Zuletzt hatte es in nicht bestätigten Medienberichten geheißen, BASF bereite ein nochmals höheres Angebot für Evonik vor.

DJG/rio/brb

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