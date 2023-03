VW-Aktie freundlich: Volkswagen bremst Euphorie - 2023 mit Herausforderungen - höherer Bonus für VW-Tarifbeschäftigte

Die Lieferketten stabilisierten sich zwar allmählich und auch die Halbleiterversorgung klappe besser, sagte Finanzchef Arno Antlitz. Da sich die Konjunktur aber weiter eintrübe und gleichzeitig mehr Fahrzeuge produziert würden, nehme der Konkurrenzdruck zu. Nach der Sonderkonjunktur im vergangenen Jahr wolle sich Volkswagen daher wieder stärker auf die Produktionsprozesse konzentrieren. "2023 muss das Jahr der Produktivität werden, auch um die gestiegenen Kosten, zum Beispiel aus Rohstoffen, ein Stück weit auszugleichen", sagte Antlitz in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Mitarbeiterzeitung "360 Grad".

Darin betonte der Finanzchef, er rechne damit, dass 2023 noch anspruchsvoller werde als das vergangene Jahr. Der hohe Auftragsbestand von 1,8 Millionen Fahrzeugen allein in Westeuropa gebe eine gewisse Sicherheit. Allerdings reiche dies nur bis zur Jahresmitte. Nachdem im vergangenen Jahr die Markengruppen Premium mit Audi, Lamborghini und Bentley sowie Sport & Luxury mit Porsche glänzten, soll nun die Volumengruppe mit VW, Skoda , Seat und Cupra stärker zum Ergebnis beitragen.

Mit dem modularen Baukastenssystem (MQB) habe Volkswagen einen Trumpf in der Hand, um die Verbrennerfahrzeuge - bei steigendem Elektroanteil am Absatz - wettbewerbsfähig und profitabel zu halten. "Wenn wir dieses Potenzial voll ausspielen, gerade in der Volumengruppe, traue ich uns sehr viel zu", sagte Antlitz. Die gemeinsame Produktion des VW Passat und des Skoda Superb auf einer Linie sei ein gutes Beispiel dafür.

Die Volumenmarken, die sich in zurückliegenden Jahren oft gegenseitig Konkurrenz machten, sollen stärker an einem Strang ziehen. "Die Marken sind jetzt eindeutig positioniert und differenziert, die Verantwortlichkeiten klar aufgeteilt und auch der Mindset stimmt", sagte Thomas Schäfer, der als VW-Markenchef im Vorstand die Volumengruppe leitet, in dem Doppelinterview mit Antlitz. "Auf dieser Basis heben wir jetzt ein Riesenpotenzial, was in der Markengruppe schlummert."

Während Antlitz eine Stabilisierung der Lieferketten hervorhob, sage Schäfer, die Teileversorgung sei nach wie vor alles andere als akzeptabel. "Leider zeigt uns der Wettbewerb, dass es besser geht." Dieses Problem müsse schnellstmöglich behoben werden. Antlitz betonte, VW dürfe nicht wieder in alte Muster bei den Rabatten zurückfallen. Um das Ergebnis abzusichern, sei konsequentes Kostenmanagement nötig.

Bonus für VW-Tarifbeschäftigte steigt - insgesamt 3.630 Euro für 2022

Die Tarifbeschäftigten von Volkswagen bekommen für das vergangene Jahr eine höhere Bonuszahlung. In der Summe betrage die Prämie 3.630 Euro, wie Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Personalvorstand Gunnar Kilian am Mittwoch bekannt gaben. Mitglieder der Belegschaft im VW-Haustarif sollen nach den bereits im November überwiesenen 1.730 Euro mit dem Mai- Gehalt weitere 1.900 Euro erhalten.

Damit zeichnet sich wieder ein steigender Trend ab. Für das schwache Corona-Jahr 2020 hatte es 2700 Euro extra gegeben. Das war deutlich weniger als früher - für 2019 etwa hatten die prämienberechtigten Arbeitnehmer der westdeutschen Standorte noch 4.950 Euro bekommen, für 2013 gar 7.200 Euro. 2021 lag die Erfolgsbeteiligung bei 3.000 Euro.

Der Tarifbonus orientiert sich im Kern an den Betriebsergebnissen der Hauptsparte VW Pkw und der Marke der leichten Nutzfahrzeuge (VWN). Es werden aber noch weitere Kriterien angelegt. Eine Sonderzahlung von 2.000 Euro gab es im Januar außerdem für den Börsengang von Porsche, im Februar folgte die Inflationsausgleichsprämie von netto 2.000 Euro.

Via XETRA steigt die VW-Aktie zeitweise um 0,39 Prozent auf 139,34 Euro.

Hamburg / WOLFSBURG (Reuters / dpa-AFX)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com