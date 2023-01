Linde-Aktie gibt letztlich nach: Russland friert wohl Linde-Vermögenswerte ein

Ein russisches Gericht ordnete den Schritt an, wie die Nachrichtenagentur Interfax am Montag berichtete. Damit kann Linde diese Geschäftsbereiche in Russland nicht verkaufen.

Linde hatte sein Geschäft in Russland auf Eis gelegt und angekündigt, sich von Geschäftsbereichen in dem Land zu trennen.

Die Linde-Aktie beendete den XETRA-Handel um 1,75 Prozent schwächer bei 300,10 Euro.

Moskau (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde AG, Linde