Keine Ausschüttung

Siltronic-Aktie etwas schwächer: WACKER-CHEMIE-Beteiligung streicht Dividende

12.03.26 07:36 Uhr
Gewinne brechen weg: Siltronic setzt Dividende aus - Aktie fällt | finanzen.net

Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic streicht wegen eines Verlusts im vergangenen Jahr die Dividende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
51,35 EUR -0,60 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
70,95 EUR -3,35 EUR -4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies teilte die im SDAX gelistete Wacker-Chemie-Beteiligung (WACKER CHEMIE) am Donnerstag in München bei der Vorlage von detaillierten 2025er-Zahlen mit. Für 2024 hatte das Unternehmen noch 20 Cent je Aktie als direkte Gewinnbeteiligung ausgeschüttet. Wie bereits seit Anfang Februar bekannt setzte Siltronic im vergangenen Jahr weniger um und verdiente operativ weniger. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen, wie es am Donnerstag mitteilte, in die roten Zahlen. Der Konzern bestätigte zudem die Mitte Februar veröffentlichten Ziele für das laufende Jahr.

Auf Tradegate verliert die Siltronic-Aktie vorbörslich 0,48 Prozent.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
11.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.02.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
11.02.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.12.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG

