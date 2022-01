Sony: Activision-Spiele bleiben nach Microsoft-Deal verfügbar - Microsoft-Aktie vorbörslich fester

"Wir erwarten, dass Microsoft sich an die vertraglichen Vereinbarungen hält und weiterhin dafür sorgt, dass Activision-Spiele auf vielen Plattformen verfügbar sind", sagte ein Sony -Sprecher am Donnerstag.

Von Activision kommen einige der beliebtesten Spiele auf der Playstation-Konsole, darunter "Call of Duty". Nachdem Microsoft am Dienstag seinen Plan zur Übernahme des Videospieleherstellers bekannt gegeben hatte, äußerten einige Analysten die Möglichkeit, dass Microsoft einige Activision-Spiele in Zukunft exklusiv für die eigene Xbox-Konsole oder für sein Videospiel-Abonnement reservieren könnte.

Phil Spencer, der Chef von Microsoft Gaming, erwähnte in einer Pressemitteilung am Dienstag zwar andere Plattformen, nannte aber keine Details zu den Plänen von Microsoft in dieser Hinsicht. "Spiele von Activision Blizzard werden auf einer Vielzahl von Plattformen genossen, und wir planen, diese Communities auch in Zukunft zu unterstützen", erklärte er.

Die an der NASDAQ notierte Microsoft-Aktie klettert vorbörslich um 1,34 Prozent auf 307,39 Dollar.

TOKIO (Dow Jones)

