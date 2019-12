Liberty beendet Gespräche über UPC-Verkauf

Es sei nun klar, dass der Sunrise -Verwaltungsrat und der größte Aktionäre freenet sich in dieser Frage nicht einig seien, erklärte Liberty -Chef Mike Fries in einer in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Fries beendete damit Spekulationen, dass es Neuverhandlungen über die im Oktober abgeblasenen 6,3 Milliarden Franken-Transaktion geben könnte. "Wir wünschen Sunrise alles Gute, aber ziehen weiter", so Fries. Liberty werde nun andere strategische Optionen prüfen.

Zürich (Reuters)

Bildquellen: SEBASTIAN DERUNGS/AFP/Getty Images