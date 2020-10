Trotz Fortschritten glaubt Trump nicht an US-Konjunkturpaket

Trotz erneuten Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen der Präsidentin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, und Finanzminister Steven Mnuchin geht US-Präsident Donald Trump nicht von einem Corona-Hilfspaket noch vor den Wahlen am 3. November aus. Er glaube nicht, dass die Demokraten "bereit sein werden, das zu tun, was für unsere großartigen amerikanischen Arbeiter oder unsere wunderbare USA selbst an Stimulus richtig ist", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter

Just don’t see any way Nancy Pelosi and Cryin’ Chuck Schumer will be willing to do what is right for our great American workers, or our wonderful USA itself, on Stimulus. Their primary focus is BAILING OUT poorly run (and high crime) Democrat cities and states....