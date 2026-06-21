DAX24.924 -0,3%Est506.290 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 +3,5%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.910 +1,3%Euro1,1460 -0,1%Öl79,36 -1,3%Gold4.209 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX rutscht unter 25.000 Punkte -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
ASTA-Aktie nach SDAX-Aufnahme unter Druck: Rekordrally verliert an Schwung ASTA-Aktie nach SDAX-Aufnahme unter Druck: Rekordrally verliert an Schwung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Keine Einigung

Zalando-Aktie legt etwas zu: Verhandlungen über Sozialplan in Erfurt gescheitert

22.06.26 11:11 Uhr
Zalando-Aktie stärker: Sozialplan-Verhandlungen für Logistikzentrum Erfurt geplatzt | finanzen.net

Die Verhandlungen über einen Sozialplan bei dem vor der Schließung stehenden Zalando-Logistikzentrum in Erfurt sind dem Management zufolge gescheitert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,05 EUR -0,05 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Betriebsrat brach die Gespräche am Samstag ab, da er keine weitere Verhandlungsgrundlage sah, wie das Management und Betriebsrat mitteilten. Damit gehe das Verfahren nun - wie vorab vereinbart - in die Einigungsstelle unter einem neutralen Vorsitz.

Der Betriebsrat erklärte, die Vorstellungen hätten zu weit auseinandergelegen. Die vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt Summe reiche nicht aus, um die sozialen Nachteile bei dieser Standortgröße auszugleichen. Zalando habe seinen Sozialplan-Entwurf stets mit einem begrenzten Budget für den Standort Erfurt begründet.

Fronten wieder verhärtet

Die Arbeitnehmervertretung warf dem Unternehmen vor, für Luxus-Marketing und Sport-Sponsoring das Geld mit vollen Händen auszugeben. "Für die Erfurter Belegschaft, die den Konzern über ein Jahrzehnt lang auf Mindestlohn-Basis überhaupt erst groß und reich gemacht hat, bleibt am Ende nur der finanzielle Absturz und drohende Altersarmut", hieß es in einer Mitteilung des Betriebsrats.

Mit scharfer Kritik an Zalando reagierte nach den gescheiterten Sozialplan-Verhandlungen auch die Linke-Landtagsfraktion. Die vom Konzern vorgelegten Vorschläge seien nicht annehmbar und eine Unverschämtheit, erklärte Fraktionschef Christian Schaft. "Wer wie Zalando eine Milliarde hatte, um die Plattform About You zu kaufen, 300 Millionen Euro für den Rückkauf von eigenen Aktien aufgebracht hat oder teure Sponsoringdeals abschließt, dann aber sagt, es sei kein Geld für die Beschäftigten da, ist einfach absolut respektlos."

Der Sozialplan regelt den finanziellen Ausgleich für die Beschäftigten wie Abfindungen oder Prämien. Beim Interessenausgleich, der die organisatorischen Aspekte der geplanten Schließung wie Schichtplanungen regelt, wurden laut einem Unternehmenssprecher bereits gute Ergebnisse erzielt. Bei Zalando in Erfurt geht es aktuell um rund 2.000 Arbeitsplätze.

Zalando hält am Schließungsdatum fest

Nach wochenlanger Funkstille hatten Management und Betriebsrat Ende Mai die Gespräche über Interessenausgleich und Sozialplan aufgenommen. Dem war ein Vergleich vorausgegangen, der vorsah, dass zunächst außerhalb einer Einigungsstelle verhandelt wird. Da bis zum 20. Juni keine Einigung erzielt wurde, wird nun am kommenden Dienstag die Einigungsstelle unter Vorsitz eines ehemaligen Arbeitsrichters eingesetzt. Als Termin für die vorerst letzte Sitzung ist den Angaben nach der 9. Juli geplant.

Der DAX-Konzern will das Logistikzentrum, mit dem er als Online-Modehändler groß geworden ist, im Herbst schließen. "Unser Ziel bleibt es, das Verfahren zeitnah abzuschließen und das geplante Schließungsdatum zum 30.09.2026 umzusetzen", bekräftigte der Unternehmenssprecher.

Die Zalando-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,,41 Prozent höher bei 24,35 Euro.

ERFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
16.06.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
15.06.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.05.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
11.05.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.05.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
15.06.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.05.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
11.05.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.05.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
17.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen