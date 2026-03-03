DAX24.278 +0,3%Est505.892 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4700 +3,3%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1627 -0,1%Öl82,77 +0,2%Gold5.154 +0,3%
Keine Euphorie

Dürr-Aktie fällt: Maschinenbauer zeigt sich eher vorsichtig für 2026

05.03.26 09:27 Uhr
Dürr-Aktie mit Verlusten: Schwache Nachfrage bremst Dürr - vorsichtiger Ausblick für 2026 | finanzen.net

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr blickt vorsichtig auf das laufende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
22,10 EUR -0,20 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Erlös soll 2026 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro erreichen, wie das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der endgültigen Zahlen für 2025 mitteilte. 2025 war der Umsatz im fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro geschrumpft. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie vor Sondereffekten sollen von den Erlösen im laufenden Jahr 5 bis 6,5 Prozent hängen bleiben. 2025 legte das bereinigte Ebit im fortgeführten Geschäft um knapp 19 Prozent auf 232,4 Millionen Euro, womit sich eine Marge von 5,6 Prozent ergab. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Februar Eckdaten für 2025 bekanntgegeben.

Bei den Umsatzplänen stützt sich Dürr auf den Auftragseingang, der 2025 im fortgeführten Geschäft allerdings um fast 18 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro zurückging.

Unter dem Strich fiel im vergangenen Jahr im fortgeführten Geschäft ein Verlust von 50 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 62,4 Millionen Euro 2024. Das Unternehmen begründete dies mit Belastungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts.

Im Gesamtkonzern machte das Unternehmen jedoch dank eines Buchgewinns aus dem Ende Oktober vollzogenen Verkauf des Geschäfts einen Überschuss von 206,4 Millionen Euro. Den Geschäftsbericht will Dürr am 26. März veröffentlichen.

Die Aktie von DÜrr verliert auf XETRA zeitweise 1,54 Prozent auf 22,35 Euro.

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)

Analysen zu Dürr AG

DatumRatingAnalyst
10:51Dürr BuyBaader Bank
09:51Dürr OutperformBernstein Research
18.02.2026Dürr KaufenDZ BANK
18.02.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
18.02.2026Dürr BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:51Dürr BuyBaader Bank
09:51Dürr OutperformBernstein Research
18.02.2026Dürr KaufenDZ BANK
18.02.2026Dürr BuyWarburg Research
18.02.2026Dürr OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Dürr NeutralUBS AG
14.11.2025Dürr HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Dürr NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
08.01.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
01.03.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
28.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.

