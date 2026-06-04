Keine Impulse: MDAX am Mittag knapp behauptet

MDAX-Kursverlauf

So bewegt sich der MDAX mittags.

Am Freitag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,00 Prozent stärker bei 32.802,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 383,739 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,391 Prozent auf 32.673,39 Punkte an der Kurstafel, nach 32.801,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32.890,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32.584,92 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.132,72 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 29.688,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.135,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,88 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 4,01 Prozent auf 34,26 EUR), AUTO1 (+ 3,42 Prozent auf 22,98 EUR), IONOS (+ 3,18 Prozent auf 31,12 EUR), Nemetschek SE (+ 2,52 Prozent auf 69,15 EUR) und Schaeffler (+ 2,18 Prozent auf 9,85 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-4,88 Prozent auf 54,60 EUR), WACKER CHEMIE (-4,28 Prozent auf 99,55 EUR), JENOPTIK (-4,10 Prozent auf 44,40 EUR), Salzgitter (-4,06 Prozent auf 63,85 EUR) und TRATON (-1,91 Prozent auf 33,94 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1.020.643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 42,954 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Mit 8,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net