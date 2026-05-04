Keine Impulse: SLI zum Start des Dienstagshandels zwischen den Vorzeichen

SLI im Blick

Der SLI bleibt auch am Dienstag in der Gewinnzone.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,00 Prozent auf 2.081,52 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,000 Prozent schwächer bei 2.081,55 Punkten in den Handel, nach 2.081,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.078,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.081,63 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 2.067,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der SLI 2.147,97 Punkte auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 05.05.2025, mit 1.986,03 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 3,23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,32 Prozent auf 64,32 CHF), SGS SA (+ 1,52 Prozent auf 85,70 CHF), Swisscom (+ 1,06 Prozent auf 667,00 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 114,60 CHF) und Partners Group (+ 0,62 Prozent auf 874,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen UBS (-0,99 Prozent auf 33,88 CHF), Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 170,80 CHF), Alcon (-0,66 Prozent auf 57,54 CHF), VAT (-0,55 Prozent auf 576,60 CHF) und Nestlé (-0,45 Prozent auf 77,82 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 236.586 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,374 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net