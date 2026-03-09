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SMI im Fokus

Keine Impulse: SMI beendet die Sitzung wenig bewegt

02.06.26 17:57 Uhr
Keine Impulse: SMI beendet die Sitzung wenig bewegt | finanzen.net

Zum Handelsschluss herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86,10 CHF 2,68 CHF 3,21%
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SMI
13.305,7 PKT 0,3 PKT 0,00%
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Am Dienstag beendete der SMI den Handel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 13.305,72 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,605 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,411 Prozent auf 13.360,03 Punkte an der Kurstafel, nach 13.305,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.260,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.394,73 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, stand der SMI bei 13.136,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, stand der SMI bei 13.834,10 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 02.06.2025, mit 12.198,18 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,441 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,68 Prozent auf 101,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,21 Prozent auf 86,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,27 Prozent auf 187,30 CHF), Amrize (+ 2,26 Prozent auf 42,93 CHF) und Sika (+ 1,61 Prozent auf 151,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Roche (-2,43 Prozent auf 309,70 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 50,98 CHF), Swiss Re (-1,42 Prozent auf 114,45 CHF), Novartis (-0,79 Prozent auf 113,00 CHF) und Givaudan (-0,53 Prozent auf 2.832,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5.141.559 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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