DAX 24.928 -0,7%ESt50 6.141 -0,6%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,08 -0,2%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.553 -1,0%Euro 1,1182 -0,1%Öl 104,4 +4,2%Gold 4.124 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Keine neuen Züge für den Nordwesten - Alstom schiebt erneut

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
15.78 EUR -0.35 EUR -2.14 %
Charts | News | Analysen

HANNOVER (dpa-AFX) - Die neuen doppelstöckigen Regionalzüge für den Bahnverkehr in Niedersachsen und Bremen verzögern sich zum siebten Mal. Wie der Hersteller Alstom mitteilte, kann die Auslieferung der neuen 34 Züge für das Expresskreuz Bremen-Niedersachsen erst im Jahr 2028 beginnen. Zuletzt sollte der Einsatz 2027 schrittweise erfolgen.

Werbung

Als wesentlichen Grund für die erneute Verzögerung nannte Alstom wieder Materialengpässe sowie unvorhergesehene Herausforderungen im Produktions- und Zulassungsprozess. "Im Ergebnis wird für die Auslieferung der neuen Doppelstockzüge erheblich mehr Zeit benötigt als ursprünglich angenommen", teilte der Hersteller mit.

Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) hatte bei der letzten Verzögerungsmeldung im April mitgeteilt, dass man nicht mehr mit allen Zügen in diesem Jahr rechne. Nun wird es auch 2027 nichts. Wichtigstes Ziel sei, dass trotz der absehbaren weiteren Lieferverzögerungen keine Fahrten ausfallen müssen, hatte eine LNVG-Sprecherin schon im April gesagt. Als Reaktion wurde damals DB Regio beauftragt, ein Ersatzkonzept vorzubereiten.

Der Konzern bedauere die Verschiebung der Auslieferung und etwaige daraus resultierende Unannehmlichkeiten für alle Projektbeteiligten und die Fahrgäste, teilte Alstom mit./bch/DP/he

Aktuelle Alstom Aktie News

Werbung

Alstom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alstom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
22.07.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.