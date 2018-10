Keine Pflicht zur Hardware-Nachrüstung für Autokonzerne - Eckpunkte

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die große Koalition verzichtet in ihrem Kompromiss im Dieselstreit auf eine Pflicht für die Autokonzerne zur Nachrüstung älterer Dieselautos. Das geht aus dem Eckpunktepapier hervor, das Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittag vorstellen werden. Dow Jones Newswires hatte Einblick in das Dokument.

Will ein Autobesitzer in den 14 von besonders hoher Stickoxidbelastung betroffenen Kommunen und deren Umland seinen Diesel mit Abgasklasse Euro 5 durch Harnstoffkatalysatoren nachrüsten, "erwartet der Bund vom jeweiligen Automobilhersteller, dass er die Kosten hierfür einschließlich des Einbaus übernimmt." Damit hat sich der Verkehrsminister mit seiner Haltung durchgesetzt, dass die Autobauer nicht per Gesetz zu den sogenannten Hardware-Nachrüstungen verdonnert werden können.

Volkswagen, Daimler und BMW sehen sie skeptisch und favorisieren den durch hohe Rabatte geförderten Umtausch älterer Selbstzünder in Neuwagen oder junge Gebrauchte. Die SPD hatte hingegen auf dem nachträglichen Einbau der Harnstofftanks gepocht, um weitere Fahrverbote zu verhindern. Der Bund will nun möglichst schnell die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Katalysatoren möglichst bald auf dem Markt verfügbar sind. Die Haftung sollen die Nachrüster tragen, wie es in den Eckpunkten weiter heißt.

Zwischen 4.000 und 8.000 Euro Nachlass

Die deutschen Autokonzerne haben der Regierung zugesagt, den Fahrzeugbesitzern von Euro-4- und Euro-5-Dieseln ein Tauschprogramm mit attraktiven Umstiegsprämien oder Rabatten anzubieten. Nach Scheuers Worten vom Montag wird BMW eine Prämie von 6.000 Euro gewähren, VW Rabatte zwischen 4.000 und 8.000 Euro einräumen und Daimler bis zu 5.000 Euro Abschlag geben. Flankiert werden soll der Tausch durch attraktive Leasing-Modelle. Anders als bei Prämien in der Vergangenheit soll der Tausch auch gegen einen Gebrauchtwagen möglich sein.

Die ausländischen Hersteller haben bereits angekündigt, ebenfalls hohe Umweltprämien auf den Tisch legen zu wollen. Hardware-Nachrüstungen lehnen sie ab.

Die Sozialdemokraten hatten gewarnt, dass sich viele Besitzer älterer Diesel mit kleinem Geldbeutel trotz hoher Abschläge einen Neuwagen nicht leisten können.

Der von der Regierung nun vorgelegte Ansatz zur Verbesserung der Luftqualität soll für die 14 sogenannten Intensivstädte mit besonders hoher Stickoxid-Belastung gelten. Dazu zählen München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg an der Lahn, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum und Ludwigsburg.

In Städten, in denen der Grenzwert nicht so stark überschritten wird, sollen kommunale Fahrzeuge, wie Müllautos und Kehrmaschinen, mit Harnstoff-Kats nachgerüstet werden. Der Bund will 80 Prozent der Kosten übernehmen. Für die Nachrüstung von Handwerker- und Lieferfahrzeugen will der Bund die gleiche Summe zuschießen. Die Gelder sollen aus dem Fonds für saubere Luft kommen, der 1 Milliarde Euro schwer ist.

