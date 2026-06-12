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Keine Regional- und Fernzüge auf der Berliner Stadtbahn

14.06.26 17:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bauarbeiten auf der Berliner Stadtbahn seit Sonntag sorgen für größere Verkehrsbehinderungen. Sechs Monate lang wird auf der Ost-West-Achse durch Berlin gebaut. Bis zum 12. Dezember fahren deshalb zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof keine Regional- und Fernzüge. Sie werden umgeleitet oder fallen aus, kündigte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) an.

Der S-Bahnverkehr ist laut dem VBB nicht betroffen - allerdings gibt es Ausnahmen. An den Tagen 26. bis 29. Juni, vom 24. bis 27. Juli und vom 31. Juli bis 3. August fahren auch die S-Bahnen von Freitagabend bis zur Nacht auf Montag nicht. An den übrigen Tagen kann es aber voller in den S-Bahn-Zügen werden. Die Bahn plant unter anderem Brücken-, Gleis- und Weichenarbeiten am Hauptbahnhof, am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof.

Die Stadtbahn ist eine etwa 12 Kilometer lange Strecke zwischen Charlottenburg und Ostbahnhof, zum Großteil auf Viadukten. Für die Zeit der Bauarbeiten umfahren Fern- und Regionalzüge diese Strecke./vr/nif/DP/he