Keine Ruhe für Starmer: Nächster Rücktritt in London

12.02.26 19:22 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer muss innerhalb weniger Tage den dritten Abgang eines hochrangigen Mitarbeiters verzeichnen. Kabinettsekretär Chris Wormald sei "in gegenseitigem Einvernehmen" zurückgetreten, hieß es in einer Mitteilung der Regierung. Der Cabinet Secretary leitet die zentrale Behörde des Cabinet Office und gilt als ranghöchster Beamter der britischen Regierung.

Sowohl Starmers Stabschef Morgan McSweeney als auch Kommunikationschef Tim Allan waren zuletzt kurz hintereinander zurückgetreten. Danach rief der schottische Labour-Chef Anas Sarwar Starmer zum Rücktritt auf. Die politische Zukunft des Premiers schien kurzzeitig am seidenen Faden zu hängen.

Anlass für die jüngste Regierungskrise war Starmers Berufung von Peter Mandelson zum britischen Botschafter in Washington, dessen Verbindung zum 2019 verstorbenen US-Finanzier und Pädokriminellen Jeffrey Epstein teils bekannt war.

Abgang zu erwarten

Dass auch Wormald seinen Posten räumen wird, war britischen Medien zufolge bereits erwartet worden. Nach der Kontroverse um Mandelson will Starmer seine Arbeit und das Team in der Downing Street demnach neu ausrichten. Oppositionschefin Kemi Badenoch von den Konservativen warf dem Labour-Politiker zuletzt vor, seine Mitarbeiter für die eigenen Fehler büßen zu lassen.

"Es war mir eine Ehre und ein Privileg, in den letzten 35 Jahren als Beamter zu dienen", sagte Wormald der Mitteilung zufolge. Der britische Premier erklärte, er sei "sehr dankbar" für die "lange und herausragende Karriere" Wormalds im öffentlichen Dienst. Wormald hatte sein Amt als Kabinettsekretär Ende 2024 angetreten./pba/DP/he