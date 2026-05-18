DAX24.401 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,5%Nas25.956 -0,5%Bitcoin66.170 +0,3%Euro1,1607 -0,5%Öl110,9 +1,1%Gold4.506 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Keine Übernahme

Ströer-Aktie sackt ab: Blackstone zieht sich offenbar bei Gebot zurück

19.05.26 17:18 Uhr
Ströer-Aktie bricht ein: Blackstone steigt offenbar aus | finanzen.net

Die US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone ist Kreisen zufolge nicht mehr an einer möglichen Übernahme des deutschen Werbungs- und Medienkonzerns Ströer interessiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
34,36 EUR -4,12 EUR -10,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Blackstone habe sich aus einer Investorengruppe um I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme von Ströer geprüft habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ströer-Aktien sackten daraufhin via XETRA zeitweise um 7,9 Prozent auf 35,66 Euro ab.

Einem Bloomberg-Bericht von Anfang Mai zufolge erwog das I-Squared-Konsortium, ein Gebot in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer abzugeben. Eine Aktie des Unternehmens wäre dabei mit etwa 45 Euro pro Aktie bewertet worden. I Squared überlege nun den nächsten Schritt, hieß es in dem Bloomberg-Bericht vom Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratungen dauerten an, und es sei nicht sicher, ob ein Angebot abgegeben werde.

Vertreter von Blackstone und I Squared lehnten eine Stellungnahme ab. Ströer war für eine Stellungnahme laut Bloomberg zunächst nicht erreichbar./

jha/zb

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen