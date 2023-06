Keine Warnstreik-Gefahr bei der Deutschen Bahn am Wochenende

BERLIN (dpa-AFX) - Weil die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn erst kommende Woche weitergeführt werden, drohen am Wochenende keine Warnstreiks beim bundeseigenen Konzern. Nach fünf Verhandlungstagen in Serie vertagten sich die Vertreter der DB und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG auf kommende Woche, wie beide Seiten am Freitagabend mitteilten. Zuvor will die EVG ihre Entscheidungsgremien über den Verhandlungsstand informieren. Genaue Daten für diese internen Beratungen und die nächste Verhandlungsrunde wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

"Wir haben intensiv verhandelt und zu vielen Themen eine Verständigung erreicht", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch sagte: "Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Kompromisslinien erarbeitet und wollen diese nun mit den zuständigen Entscheidergremien ausführlich diskutieren."/nif/DP/zb