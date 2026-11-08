Keisei Electric Railway stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

08.11.26 06:35 Uhr

Keisei Electric Railway äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 548,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 551,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net