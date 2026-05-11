Keisei Electric Railway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

03.08.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,68 Prozent zurück. Hier wurden 543,7 Millionen USD gegenüber 576,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Keisei Electric Railway präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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