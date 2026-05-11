Keisei Electric Railway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Keisei Electric Railway präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,68 Prozent zurück. Hier wurden 543,7 Millionen USD gegenüber 576,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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