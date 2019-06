Kelber warnt vor Aufweichung beim Datenschutz in kleinen Betrieben

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Ulrich Kelber hat vor einer Aufweichung der Vorschriften in kleinen und mittleren Unternehmen gewarnt. "Das wäre Kompetenzabbau, nicht Bürokratieabbau", sagte Kelber am Montag auf dem Datenschutz-Kongress DuD in Berlin. Zuletzt hatte die FDP die Bundesregierung aufgefordert, die Vorgaben zu lockern, die etwa für Betriebe ab zehn Mitarbeitern vorschreibt, einen eigenen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Das käme einer Schwächung des Datenschutzes gleich, sagte Kelber. Er begrüße es sehr, dass entsprechende Forderungen aus Niedersachsen auch von der Agenda des Bundesrates genommen worden seien.

Nach einem Jahr Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sei eine abschließende Bilanz noch nicht möglich, betonte Kelber. Die Verordnung sei aber aus der "Krabbelphase" heraus. Wie viele Unternehmen und Behörden jedoch trotz einer zweistelligen Übergangsphase auf den Start im Mai 2018 vorbereitet gewesen seien, sei beachtlich gewesen. Nach Einschätzung des Landesbeauftragten in Baden-Württemberg, Stefan Brink, waren die massiven Sanktionsandrohungen das effektivste Mittel der DSGVO. Damit seien zahlreiche weitere Unternehmen mit ins Boot geholt worden.

In der Rückschau nach einem Jahr DSGVO hätten sich viele Befürchtungen wie etwa eine drohende Abmahnwelle nicht bewahrheitet, betonte Kelber. "Es gab viele Warnungen von Menschen, die wenig Ahnung hatten." Auch heute noch werde von Abmahnwellen gesprochen. "In meiner Behörde sind 17 000 Beschwerden eingegangen, fünf davon betrafen eine Abmahnung." Auch angeblich existenzbedrohte Lehrer, die Bilder ihrer Schüler gemacht haben, gebe es nicht. Datenschutz sei dagegen zum Exportschlager geworden und die DSGVO habe endgültig die Kleinstaaterei in Europa beendet. Zugleich gebe es aber auch weiterhin noch "erkennbare Schwächen", räumte Kelber ein und warb um Geduld.

