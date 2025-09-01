Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Abend schwächer
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 78,96 USD.
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 78,96 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,90 USD nach. Mit einem Wert von 79,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 348.879 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 83,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,78 USD ab. Mit Abgaben von 1,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.
Am 31.07.2025 hat Kellanova (ex Kelloggs) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg's-Produkte wieder ins Sortiment auf
