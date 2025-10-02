Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) legt am Abend zu
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 82,67 USD.
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 82,67 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,30 USD. Bisher wurden via New York 978.932 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 83,20 USD markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie somit 0,64 Prozent niedriger. Am 25.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) rechnen Experten am 29.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
