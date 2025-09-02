Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 78,89 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 78,89 USD an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,05 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 78,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,05 USD. Bisher wurden via New York 32.277 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 83,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,46 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 77,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,41 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)
Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|04.08.2017
|Kellogg Market Perform
|BMO Capital Markets
|08.01.2013
|Kellogg kaufen
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.2017
|Kellogg Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2011
|Kellogg underperform
|D.A. Davidson & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen