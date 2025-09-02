DAX23.580 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.172 -0,3%Nas21.520 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 78,89 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 78,89 USD an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,05 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 78,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,05 USD. Bisher wurden via New York 32.277 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 83,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,46 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 77,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,41 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

