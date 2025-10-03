Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 82,68 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kam im New York-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,68 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf 82,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,62 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 29.337 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 83,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,48 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

